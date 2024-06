A Mátyás templomban mondta ki a boldogító igent a pár.

Ahogy azt az Index is megírta, április végén harmadjára is megnősült Nacsa Olivér. A humorista és nála 18 évvel fiatalabb kedvese, Tripolszky Anna riporter az olaszországi eljegyzés után titokban mondták ki a boldogító igent, szűk körben, a Mátyás templomban.

A nagy napról most fotókat is közzétettek Instagram oldalukon a szerelmesek. A bejegyzés alapján a Budai Várnegyedben ünnepelt az ifjú házaspár, de az egykori vidámpark ikonikus körhintáján is készültek róluk képek: