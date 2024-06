A rapper azt is elárulta, milyen okból hagyna fel a közös zenéléssel.

Desh, azaz Molnár Attila volt a legutóbbi vendége az 1KANAPÉN című, YouTube-on elérhető talk show-nak, amelynek emlékekkel kapcsolatos adásában többek között arról is mesélt Osváth Zsoltnak, hogy származása miatt gyakran érte atrocitás. Szerény körülmények között nőtt fel, s csak arra vágyott, hogy elnyerhesse az emberek tiszteletét. Úgy véli, a zenélés által ezt sikerült elérnie.

A rapper arról is őszintén mesélt, hogyan éli meg, hogy Magyarország egyik legfelkapottabb előadója, Azahriah, azaz Baukó Attila a legjobb barátja és a fellépőtársa is egyben.

Hálás vagyok a jóistennek, hogy ezt csinálom, nem a kukásautón állok. Ki nem nyitom a számat. Örülök, hogy itt tarthatok. Kit érdekel? Sikeres gyerek. Ha többet kap, többet kap. Többet is dolgozik érte!

– jelentette ki a Kukásautó című dal előadója, aki a szólókarrierjét is elkezdte erősíteni, hiszen akkor, ha Azahriah külföldön fog koncertezni, oda már nem tartana vele.

Mindig ott leszek Azival, ameddig Magyarországon tartózkodik, ezt megmondtam neki. Itthon érzem én azt, hogy van értelme annak, hogy felmegyek a színpadjára. […] Talán még a közeli koncertekre, amik még Európán belül vannak, elmennék, ha szeretnék, hogy ott legyek, mert már csak az élményért megéri elmenni. De amúgy nekem nem célom. […] Ha bejön a külföldi »halleluja« Azinak, én oda már nem kísérhetem el. Akkor itthon már nagyon ritkán fog koncertezni.

Mint mondja, volt olyan, hogy úgy vélte: a dalait csak azért hallgatják, mert Azahriah-val lép fel, de nem zavarja, hogy sokan másodhegedűsként tekintenek rá.

„Akkor éreztem, hogy ez így van, amikor kétezer fős közönség előtt léptünk fel, úgy, hogy Instagramon volt négyezer követőm. Akkor nyilván másodhegedűs voltam, de ezzel nincs is probléma, én ezt el tudtam viselni. Viszont nyilván rossz volt, hiszen azt egyben nehéz feldolgozni, hogy sikeres leszel, de nem tudsz kijönni az árnyékából. Viszont megmondom őszintén, nem is akarok, ha ott vagyok, és úgy gondolják az emberek, hogy másodhegedűs vagyok, én úgy is nagyon jól érzem magamat.”