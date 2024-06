Fotó: Papajcsik Péter / Index / Velvet

A Story magazinnak tartott élménybeszámolót a Groovehouse, vagyis Judy és Kárpáti Zsolt, akik többed magukkal utaztak az Egyesült Államokba. Kárpáti leszögezte, hogy szerinte kétféle ember van: aki imádja, és aki utálja Amerikát. Ők az első táborhoz tartoznak, így felejthetetlen élményeket szereztek.

Megcsodálták New York utcáit, jártak az ikonikus Central Parkban, és betértek Plaza Hotelbe is, ahol egykor a Reszkessetek, betörők! jeleneteit forgatták. A városnézés mellett egy kis zenélés sem maradhatott ki a vakációból, találkoztak ugyanis a kint élő rajongóikkal is.

New Yorkban és Clevelandben is volt egy-egy pár száz fős közönségtalálkozónk. Voltak olyan nézők, akik egykor még ránk tomboltak itthon, és később költöztek ki, és olyanok is, akik mindig kint éltek, de követték a magyar zenét. De ami a legmeghatóbb volt számunkra, hogy voltak olyan gyerekek, akik annak ellenére, hogy Amerikában születettek, gyönyörűen beszélték a magyar nyelvet, és a szüleik révén tudták és énekelték velünk azt az egy-két dalt, ami felcsendült a találkozókon

– mondta az énekes.

Az utolsó napot Manhattanben töltötték volna, amikor Judyék kitalálták, hogy menjenek még át Miamiba, így gyorsan elindultak a repülőtérre, ahol hatalmas tömeg várta őket.

Hatalmas sor állt előttünk, esélytelen volt, hogy elérjük a gépet. De kis gondolkodás után kitaláltuk, hogy eljátsszuk, mintha a sor elején már várnának minket a ”többiek”. Minimum ezer fő mellett haladtunk el hatan. Nagymamával, gyerekkel, szürreális volt... Biztos voltam benne, hogy mindjárt elkapnak minket a biztonságiak! De nem volt semmi, és a gépet is elértük

– vette át a szót Judy, aki nem bánta meg az utolsó pillanatban hozott döntésüket: