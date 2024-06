Befutott az első hivatalos forgatási fotó.

Benoit Blanc visszatér, nem is akárhogy! Mint beszámoltunk róla, érkezik a Tőrbe ejtve-filmek harmadik epizódja, a munkálatok pedig a Netflix frissen befutott bejelentése szerint meg is kezdődtek.

A krimiben ezúttal is A-listás színészek játszanak, a streamingszolgáltató posztjában Josh O'connor, Glenn Close, Josh Brolin, Mila Kunis, Jeremy Renner, Kerry Washington, Andrew Scott, Cailee Spaeny, Daryl McCormack, és Thomas Haden Church neve tűnik fel, természetesen a főszereplő Daniel Craigé mellett. Utóbbiról egy sejtelmes, fekete-fehér fotót is mutatott a Netflix – bár őszintén szólva elsőre nem is biztos, hogy felismernénk a nyomozót alakító filmsztárt, hiszen szerepe kedvéért alaposan megváltozott, hosszú hajat és kisebb arcszőrzetet is növesztett.

A Wake Up, Dead Man várhatóan valamikor a jövő évben debütál majd, története pedig egyelőre nem ismert, azon túl, hogy a rendező szerint Blanc eddigi legveszélyesebb ügyének ígérkezik.