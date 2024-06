Hatalmas buli volt a producer nagy napján.

Ifj. Malek Miklós másodjára is megnősült pár hete, ráadásul nem is akármilyen helyszínen, Dubaiban vezette oltár elé kedvesét, Monyt. A producer a Best magazinnak mesélt a nagy napról, ahol a vendéglista sem volt rövid: több mint száz fős lett a násznép, akik a világ legkülönbözőbb tájairól, Indából, Kanadából vagy épp Svájcból érkeztek, épp ezért az előkészületeket is jóval az esküvő előtt meg kellett kezdenie a jegyespárnak, valamint az étlap összeállításában is oda kellett figyelniük a nemzetközi kínálatra.

Az X-Faktor egykori mentorát szerelmével jóbarátja, egyben a dubai tévé bemondója, Layne Redman adta össze, a bevonulózenét pedig maga a vőlegény komponálta. De az esküvői ruhát sem hétköznapi módon szerezte be az ara – több fazont is megrendelt magának otthoni felpróbálásra, mire megtalálta a tökéletes darabot.

„De megérte a sok válogatás, gyönyörű menyasszonyom volt!” – idézte Malek szavait a Story.