A fotósnak fogalma sincs, kire ütött Mici.



Nánási Mici nem túl hétköznapi, ám annál látványosabb sportot választott magának: Ördög Nóra és Nánási Pál 11 éves kislánya légtornázik. Mici pár hónapja a Fővárosi Nagycirkuszban is megmutatta tudását egy verseny keretén belül, most pedig édesapját kápráztatta el nyaralásuk alatt egy extrém mutatvánnyal. Természetesen a fotós meg is örökítette kézen álló kislányát, sőt, Instagram követőivel is megosztotta a képeket.

„Amikor Mici ilyen elképesztő mutatványokat ráz ki a kisujjából mindig elgondolkodunk, hogy vajon kire ütött ez a gyermek…” – fogalmazott Nánási Pál, alatta megjegyezve: ezt a tehetségét biztos nem tőle örökölte.