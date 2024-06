Fritzie Cencil az ötödik x-et átlépve is imád merész, extravagáns szoknyákat, trendi rövidnadrágokat és haspólókat viselni, dacára annak, hogy voltak olyanok, akik ezt már nem tartják helyénvalónak az ő korában. – írja a The Sun.

Az egygyermekes anyuka mindig is szerette a divatot, és mint karcsúbb nő, szívesen visel crop topokat és shortokat, hogy jobban kiemelje az alakját, és hosszabb lábak látszatát keltse. Fritzie bevallása szerint sokszor éri kritika az interneten emiatt, de ő úgy érzi, elsősorban nem a kora határozza meg, mások véleménye pedig végképp nem. Most is azt vallja, hogy azt visel, amit csak akar, amíg jól érzi magát benne.