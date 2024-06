Imádják érte a követői.

Ahogy az Indexen is megírtuk, április végén jelentették be, hogy a megújuló, idén tizenkettedik alkalommal visszatérő X-Faktorban Gáspár Laci, Majka és Valkusz Milán mellett Tóth Andi lesz a negyedik mentor. A fiatal énekesnő azóta arról is beszélt, milyen szempontok mentén szeretné majd a tehetségek útját egyengetni. Mint mondta, valószínűleg a zsűripanel egy szigorúbb karaktere lesz, de azért neki sem lesz kőből a szíve.

Tóth Andi szakmai karrierjében tehát újból izgalmas kihívások elé néz, de a napokban arról is mesélt, hogy úgy érzi, sok mindenben nem ismer magára, ugyanis mostanság újabb és újabb tevékenységek keltik fel az érdeklődését. Meglehet, talán ezért is próbálta ki a küzdősportot, hisz az Instagramján már több poszt megosztott, melyeken egy bokszzsákon gyakorol. Íme: