Egy brit házaspár úgy döntött, maguk mögött hagyják a szürke hétköznapokat, így eladták a házukat, hogy szabadon járhassák a világot gyermekükkel és németjuhász kutyájukkal. Bevallásuk szerint az utazó életmód anyagilag is sokkal kifizetődőbb, ezért egy ideig még biztosan nem foglak felhagyni vele.

A 30 éves Nat Alstrom és egy évvel idősebb párja, Nico korábban is imádtak utazni, mielőtt Dániában telepedtek volna le, hogy megszülethessen kisfiuk, a most ötéves Nohr. Azonban mégsem voltak teljesen boldogok: két évnyi hónapról hónapra élés után úgy döntöttek, eladják az otthonukat, hogy távmunkára váltva utazhassanak egy kisbusszal.

A család mostanra két évet töltött az úton, és közel 25 országba látogattak el, köztük Portugáliába, Görögországba és Törökországba. Nat azt mondja, hogy amikor jelzáloghitelt fizettek, gyakran nem is tudtak félretenni, most pedig havonta akár 1140 font is a zsebükbe marad.