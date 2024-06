Fotó: TV2

Ahogy arról mi is írtunk, a Megasztár korábbi felfedezettje, Patai Anna hamarosan édesanya lesz. Március elején közösségi oldalán jelentette be az énekesnő, hogy szülői örömök elé néznek gyerekkori szerelmével, Bencével, akivel tavaly már össze is házasodtak. A negyedik hónapban járó fiatal most a Blikknek mesélt arról, hogyan készül a születendő csemete érkezésére. Mint mondta, szinte már minden szükséges dolgot megvásároltak a gyermeknek, a napokban pedig kivasalta és el is pakolta az eddig megvett babaruhákat, igaz, ezt még ő is kicsit korainak ítélte meg.

Tényleg annyira aranyosak ezek a holmik, hogy öröm rendezgetni őket, illetve úgy voltam vele, hogy abból baj nem lehet, ha ezzel a feladattal is előrébb vagyunk

– mondta az énekesnő, aki szerencsére egyáltalán nem tapasztal rosszulléteket a várandóssága alatt.

„Az áldott kismamák közé tartozom, mivel egyáltalán nincsenek rosszulléteim és a közérzetem is nagyon jó, ezért nem is kérdés, hogy

az utolsó pillanatig szeretnék fellépésekre járni, egészen addig, amíg az orvos azt nem mondja, hogy most már otthon kell maradni, mert bármelyik pillanatban érkezhet a baba. Persze, a férjem azért el szokott kísérni a koncertekre, ugyanis ő vigyáz arra, hogy velem és a picivel is minden rendben legyen.

Egyébként nagyon szerencsés vagyok olyan szempontból is, hogy a család rengeteget segít, én pedig hatalmas örömmel fogadom ezt a gondoskodást.” – mesélte a lapnak Patai, majd a szüléssel kapcsolatos érzéseiről is beszámolt.

Egy szülést nem lehet félvállról venni. Persze mindig arra gondolok, hogy minden édesanya kibírta, ezért nekem is megy majd, illetve a szülőszobában ott lesz velem a férjem is, aki végig fogja majd a kezem, ami rengeteg erőt ad. Mivel tudom, hogy nem egyedül leszek ebben a helyzetben, hanem együtt csináljuk végig

– fogalmazott.