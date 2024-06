A Valmar énekese csípős megjegyzést tett a táncosnőre.

Stana Alexandra és Marics Peti között a Dancing with the Stars című showműsornak köszönhetően szoros barátság szövődött, a közös munka után pedig a TV2 Zsákbamacska című vetélkedőjében is együtt láthatóak Pető Brúnó társaságában. A táncosnő és az énekes között szemmel láthatóan működik a kémia, ráadásul mindkettejüknek remek a humora. A Valmar énekese előszeretettel ugratja is a táncosnőt. Így történt ez a szerda esti adásban is, amelyben Marics a vicces bemutatkozást követően csípős megjegyzést tett Stanára.

– Nem tudunk megszabadulni, de őszintén, annyira nem is akarunk Stana Alexandrától. Hát már megint hogy festesz te cica? – kérdezte Marics Stanát annak fekete, testhezálló ruhájára utalva. – Most nagyon macskásan vagyok... – válaszolt a táncosnő, mire az énekes beszólt neki. – Csak egy fül hiányzik, mert bajusz az van...

A táncosnő erre se köpni, se nyelni nem tudott: az arcára fagyott a mosoly, mire Marics – hogy mentse a helyzetet – gyorsan megjegyezte, hogy csupán viccnek szánta a dolgot.