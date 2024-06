Az influenszer szerint jót tenne a magyar társadalomnak, ha több ismert ember vállalná fel önmagát.

Kajdi Csaba fél éve ismerkedett meg új szerelmével, akit ugyan a médiától óvni szeretne, de most a Blikknek őszintén mesélt pár dolgot kapcsolatukról.

„Ez a szerelem inkább a magánszférában zajlik. A barátaink, a környezetünk természetesen tudja, de mivel egy civil személyről van szó, aki polgári állással rendelkezik, nem akarom kiposztolni.

A lényeg, hogy van az életemben valaki, akivel boldog vagyok, és nagyon szeretem őt.

Amikor párkapcsolatban élek, jellemzően nagyon odaadó vagyok, kiszolgáló, néha kicsit túl sok is, mivel nagyon tudom a másikra önteni a szeretetemet, ami lehet fárasztó az illetőnek, de tudni kell kezelni” –kezdte Kajdi, hozzátéve: több szempontból is különbözőek kedvesével, de a legfontosabb, hogy alappilléreik egyeznek, és a humor és intelligencia is jelen van az életükben.

„Mindig van egy domináns és egy kevésbé domináns fél. Ez egy partneri-baráti viszony köztünk, ami megfűszereződik az intimitással. A párom – akivel közel egyidősek vagyunk – egy nálam sokkal dominánsabb, férfiasabb típus mind méretében, mind megjelenésében, gondolkodásában, ám a karrierben inkább én vagyok a határozottabb. Annyi biztos, hogy ha ránk néznek, ő a férfiasabb.”

Az influenszer szerint most már másra vágyik egy kapcsolatban, mint korábban, főleg az a fontos számára, hogy tartós legyen a boldogságuk. Ennek apropóján azt is elárulta, mi a véleménye a melegházasságról.

Ez arról szól, hogy gondoskodhatunk egymásról, ha bármelyikünkkel történne valami... nyugdíj, ingatlanok, ami egy átlagos házaspárnál is felmerül. Nem azért akarnék összeházasodni valakivel, hogy ő a férjem legyen, és ezt kimondhassam, mert ez inkább gazdasági kérdés, hanem ezzel legitimálódna a kapcsolatunk.

Kajdi nem tartja kizártnak, hogy a jövőben külföldre költözzenek kedvesével, gyermeket azonban egyikőjük sem szeretne.

„Az egyik korábbi páromnak két gyereke volt, és felmerült a gondolat, hogy mi lenne, ha egyedül maradna velük, mert akkor el tudtam volna képzelni, hogy felneveljük őket. A mostani párommal is sokat beszélgettünk erről, viszont sem ő, sem én nem akarunk gyereket, magunknak szeretnénk élni. Elfogadom azt is, ha egy meleg pár vágyik rá, de mi nem ilyenek vagyunk” – ismerte el a Visage modellügynökség vezetője, aki sajnálja, hogy Magyarországon ellehetetlenítették az azonos nemű párok örökbefogadását.

„Nagyon szomorú, mert inkább választják egy gyereknek az állami gondozását, mint hogy gondoskodó, jól szituált meleg családnak adják örökbe.”