Le sem tagadhatná híres édesapját Jude Law legidősebb fia, Rafferty. A zenészi szakmába is belekóstoló, modellként dolgozó férfi most épp annyi idős, 27 éves, mint amikor édesapja egyik leghíresebb karakterét, A tehetséges Mr. Ripley Dickie Greenleafjét keltette életre a filmvásznon, ez a tény pedig magát a színészt is igen csak meglepte.

Visszanézve arra a filmre furcsa belegondolni, hogy 25 éve volt. A legidősebb fiam, Raff 27 éves, én sem voltam sokkal idősebb... sőt, pont ennyi idős voltam akkor

– magyarázta Law a People magazinnak, akik egymás mellé is tették a fotóikat. Tény és való, az apa-fia páros megtévesztésig hasonlít egymásra, így nem is lenne kérdés, ki játszhatná egy esetleges előzményfilmben karakterét – pláne, hogy Raff színészként is bontogatja már szárnyait.

„Nagyon jó! Imádtam A levegő uraiban” – dicsérte gyermeke legfrissebb alakítását a brit filmsztár.