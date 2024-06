A Sztárban sztár leszek! korábbi győztesének, Békefi Viktóriának a kislánya, Mei Liza éppen a napokban töltötte be első életévét, amelyet egy különleges parti keretein belül meg is ünnepeltek. A parti azért is volt kivételes, mert a csöppség és az édesapja, Feng Ya Ou Ferenc egy napon, azaz mindketten június 9-én születtek. Pedig a babát eredetileg napokkal korábbra várták.

Békefi Viki mindennapjaikról rendszeresen posztol, ezért a rajongók számára nem titok, hogyan éli meg az anyaságot. Az énekes-színésznő a minap például egy Instagram vs. valóság fotóval szemléltette ezt.

Insta vs. valóság. Kinek ismerős?

– vetette fel a kérdést az énekes-színésznő.