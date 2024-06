Imádják a netezők a kisfiúról készült videót.

Egy kétgyermekes édesanya arról számolt be egy rövid videóban a TikTokon, hogy a minap eléggé kellemetlenül dobta ki az ágy, hiszen az ébresztőórája helyett egy sípoló hangra riadt fel hajnalban. Az Arizónában élő Brooke Scheurn úgy meséli, hogy a furcsa hangra hajnali fél hatkor lett figyelmes, amikor pedig elindult, hogy körülnézzen otthonában, döbbenten fogadta, hogy nem egy betörővel van dolga, hanem a hároméves kisfia, Asher munkálkodik odakint.

A kisgyermek az édesanyja legnagyobb meglepetésére már a korai órákban a konyhában tette a dolgát: egy etetőszék segítségével elérte a mikrohullámú sütőt – pattogatott kukoricát készített reggelire. A mikrótól eredt tehát a sípoló hang.

Asher jól eltanulta, hogyan is kell popcornt készíteni, és még egy nagy tálat is elő tudott venni, büszke anyja pedig videón is megörökítette a dolgot. A nő akkor örült leginkább, amikor kiderült, hogy a hároméves kisfiú nem magának készít reggelit, hanem a húgának, a kiságyban pihenő Clove-nak viszi rágcsálnivalót.

Brooke Scheurn az ágyban szervírozott reggeliről úgy fogalmazott:

Ashernek mostanra szokása lett ágyba vinni a reggelit a húgának. Imád finomságokat készíteni neki. Rajtakaptuk akkor is, amikor fagyival és keksszel lepte meg Clove-ot. Mindig korán reggel csinálja ezt.

