Sokan próbálják randira csábítani a színésznőt.

Köllő Babett igazán népszerű rajongói körében, akikkel szívesen beszélget is közösségi oldalán. A színésznő azonban nem csak baráti üzeneteket kap – hiába él több évtizede boldog házasságban, bizony így is megtalálják őt a randevúajánlatokkal is.

A Szerencsekerék legutóbbi adásában elárulta, néha még pénz is felkínálnak neki egy-egy találkáért, sőt az is megesett, hogy akkora összeggel keresték meg, hogy azon ő maga is meglepődött.

„Volt, aki 4,5 milliót ajánlott egy estéért” – idézte a Story magazin Köllő szavait, aki abba már nem ment bele, ez csak egy vacsorameghívást takart, vagy egyéb szolgáltatásokat is várt volna cserébe érte a hódolója, mindenesetre ő nem élt a lehetőséggel.