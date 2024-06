Mindig meg tud újulni.

Úgy tűnik, búcsút intett az eddig viselt póthajnak Tóth Gabi, aki a közösségi oldalán mutatta meg rajongóinak új frizuráját. Az énekesnő igazi kaméleonnak számít, ami a stílusát illeti: volt már rock ihletésű, tüsis hidrogénszőke és barna haja is, de hosszú, göndör tincsekkel is mutatkozott egy darabig 2017 környékén. Az elmúlt hónapokban is utóbbihoz hasonló, hosszú tincseket választott, ami miatt sokan az X-Faktor korábbi győzteséhez, Tóth Andihoz hasonlították , ám a jelek szerint elérkezettnek látta az időt a változtatásra.

„SáriKata', aki nemcsak az egyik legjobb fodrász, de egy nagyon jó barát is, akire 12 éve számíthatok! Mindig rám hangolódik és feltölt lelkileg azzal, hogy olyan frizurákat készít, amiket megálmodok!” – jegyezte meg szelfijénél az énekesnő, aki sorra zsebelte be a dicséreteket a Kleopátra frizurája miatt.

Néhány napja még póthajat viselt.

Az Átkozott nyár című dal előadóját az ilyen átalakulások miatt igazi kaméleonnak tartják. Nemrégiben nővére, Tóth Vera is ezt nyilatkozta az énekesnőről, akinek a Sztárban sztár leszek! című műsor élő adásain is készítettek póthajból hosszú copfot, fonatot.