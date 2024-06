Már sehogy nem tudja elérni Fannit.

Amikor Szabó Tibor, azaz VV Csaszi beköltözött a ValóVilág12 villájába, igencsak sikerült meglepnie a már bent élő fiatalokat, azzal meg pláne, amikor bevallotta, hogy kisfilmjében füllentett egy kicsit: a bemutatkozó videójában szingliként mutatkozott be, holott egy hétéves kapcsolatot hagyott kint a játék kedvéért.

– magyarázta az RTL riportjában a magát császárnak kikiáltó egykori valóságshow-szereplő, aki belátta, hogy nagy hibát követett el azzal, hogy letagadta Fannit, azt pedig a lány sem nézte jó szemmel, amikor egyre közelebb kezdett el kerülni VV Verához.

Mint ismert, Fanni rafinált módon üzent párjának: üzeneteket azokon a ruhadarabokon hagyott, amelyeket beküldött Csaszinak a villába. A 23 éves villalakó ekkor gondolta át villalétét, s nem sokkal később úgy döntött, hogy feladja a játékot, mert Fanni fontosabb számára mindennél. Utolsó előtti estéjén azonban még sikerült intim helyzetbe kerülnie Verával, akinek azóta szintén el kellett hagynia a villát, a második párbajon ugyanis alulmaradt VV Duduval szemben. Csaszi az alkoholra fogta a dolgot, de azt se vette figyelembe, hogy lakótársai közül többen már jóval előtte óva intették attól, hogy Verára hajtson.

Mostanra biztos, hogy Csaszi jóval többet veszített, mint szerette volna: nem csupán a VV12 fődíjától esett el, de Fanni szíve sem lehet az övé már.

Nem tudom, hogy Fanni hogyan látta a játékomat. Azóta nem beszéltünk. Megértem teljesen őt, valószínűleg én is így viselkednék. Fanni mellett váltam kisgyerekből férfivá, nagyon sok dolgot tanított nekem ő is és a szülei is. Amikor jó dolog történt, ott volt mellettem, ahogy a rossz dolgoknál is. Nehéz kérdés, hogy van-e esély megmenteni ezt a kapcsolatot. Nem tudom elérni sehogy. Nem fogom zaklatni, tiszteletben tartom azt, amit ő szeretne. Sajnos egyre inkább azt érzem, hogy ezt nagyon elrontottam