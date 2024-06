Zámbó Krisztián és kedvese, Takács Zsuzsika a TV2 Mokka című műsorában indította a péntek reggelét. Az énekes előbb arról mesélt a műsorvezetőknek, Orosz Barbarának és Váczi Gergőnek, hogy lelkileg igen nehéz időszakot él meg jelenleg: nemrég súlyos biciklibalesetet szenvedett, amelyből lassan gyógyul. Mivel a lábadozás idejére az edzést is abba kellett hagynia, a pluszkilók is felkúsztak rá. Szerelme azonban mindenben támogatja az énekest, aki azt állítja: pont azért történt meg a baj, mert rámosolygott Takács Zsuzskára.

Zámbó Jimmy elsőszülött fia immár több mint 13 éve alkot egy párt az influenszerrel. Kapcsolatuk viharos időket is megélt, hiszen többször szakítottak, de mindig visszataláltak egymáshoz.

Szerintem nem könnyű senkinek, minden kapcsolaton dolgoznia kell mindkét félnek, mert olyan nincs, hogy tökéletes. Mindig van olyan kérdés, amit meg kell oldani együtt, mert külön nem lehet, ha már egy párkapcsolatról beszélünk. Van, amikor neki nehezebb, van, amikor nekem nehezebb, mert egyikünk sem egyszerű eset

– szögezte le Takács, mire Zámbó elárulta a kapcsolatuk titkát.

Az a titkunk, hogy egyáltalán nem illünk össze. Totál más embertípusok vagyunk

– vallotta be az énekes. Mint mesélik, a köztük lévő ellentétek akkor is kiütköznek, amikor nyaralást szerveznek, vagy arról beszélnek, milyen esküvőt szeretnének. Míg az énekes nagy bulira vágyik, addig az influenszer egy kisebb szertartásnak is örülne.