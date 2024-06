Gerard Piquével való viharos szakítása után egyelőre nem áll készen egy új kapcsolatra Shakira. Bár saját bevallása szerint odáig van a férfiakért, a 47 éves énekesnő életében jelenleg nincs helye a szerelemnek; 12 éven át tartó kapcsolatát kell még feldolgoznia, jóllehet az utóbbi időben Tom Cruise-zal és Lewis Hamiltonnal is hírbe hozták.

Nem is gondolok arra, hogy keresnem kellene a szerelmet. Nincs egy férfinak helye most az életemben. De mi tagadás, szeretem a férfiakat. Ez a probléma. Azok után, amik történtek velem, nem kellene kedvelnem őket, de még mindig odáig vagyok értük, nagyon is