Egy fiatal nő azzal borzolja a kedélyeket az interneten, hogy elárulta: milyen elvárásai vannak afelé a férfi felé, akivel majd családot fog alapítani. A 26 éves Nora Talal azt mondja, olyannal sosem állapodna meg, aki nem tudja teljesíteni a kívánságait, hiszen az elvárásai elég komolyak. Véletlenül sem hagyományos dolgokra vágyik: leendő gyermeke apjának többek között arról is kell majd gondoskodnia, hogy felfogadjon egy személyi edzőt, aki segít majd visszanyerni Talalnak a szülés előtti formáját.

A 26 éves nő azt is kéri majd a férfitől, hogy várandóssága alatt menjenek el egy babymoonra, azaz egy olyan különleges utazásra, amellyel lezárják életük gyermek nélküli időszakát, kettesben. A szülésért ráadásul egy olyan ajándékot fog kérni, amely legalább 1 ezer fontot (körülbelül fél millió forintot) ér, ez lehet egy designer táska vagy cipő is. Talal azt is kijelentette, hogy amíg a gyermek óvodás nem lesz, nem is fog dolgozni.