Billie Eilish a napokban a kolléganőjének, Lana Del Reynek adott interjút, a beszélgetés során pedig a magánéletéről is kendőzetlen őszinteséggel mesélt. A 22 éves énekesnő a szerelmi dolgaira kitérve elárulta: egyenesen megutálja magát, amikor szerelembe esik, kiszemeltjéhez fűzött gyengéd érzelmei ugyanis olyan dolgokat hoznak felszínre benne, amelyeket nem bír kezelni.

Amikor Lana Del Rey megkérdezte tőle, hogy mi jár több veszéllyel: ha ő beleszeret valakibe, vagy ha ő kelti fel valakinek az érdeklődését.

Szerintem mindkettő egyformán veszélyes. Én szó szerint utálom magam, ha szerelmes leszek. Küzdök azzal, hogy romantikus értelemben véve sebezhetővé váljak. Nagyon nem szeretem, ha nem az én kezemben van az irányítás. (...) Problémáim vannak az erőviszonyokat és a kontrollt illetően is, nem szeretek sebezhető lenni. Ez nekem nagyon kellemetlen, nem is tudom, hányszor voltam életemben szerelmes. Szerintem a szerelemnek különböző változatai vannak, például lehetsz szerelmes úgy is, hogy nincsenek olyan mély érzelmeid

– fejtette ki a What Was I Made For? című dal előadója, hozzátéve, az érzelmeit sem igazán szereti kifejezni, még a dalaiban sem, mert nem szeretné, ha az emberek azt hinnék, hogy panaszkodik.

Eilish legutóbbi kapcsolata – az legalábbis, amelyet felvállalt a nyilvánosság előtt –tavaly ért véget. A popsztár a 31 éves énekes-dalszövegíróval, Jesse Rutherforddal alkotott egy párt.

