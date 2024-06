Érdekes szerepet vállalt a színész.

Kétségkívül felkavarta az állóvizet a Marvel háza táján, amikor kiderült, hogy a Deadpool harmadik részében Ryan Reynolds mellett Hugh Jackman is tiszteletét teszi Rozsomákként. Az ausztrál színész ráadásul ezúttal sem vette félvállról a felkészülést, több értesülés szerint 55 évesen is sikerült elképesztő fizikai formába lendülnie az ikonikus szerep kedvéért. A magyar rajongók kedvét egyedül az árnyékolhatja be, hogy a karaktert ezúttal nem Sinkovits-Vitay András fogja megszólaltatni, aki egyébként 25 év alatt nyolcszor kölcsönözte hangját Jackmannek.

A Deadpool és Rozsomák alcímmel érkező alkotást július 25-én mutatják be az itthoni mozik, de az ausztrál színész időközben már egy újabb filmjén dolgozik, a Three Bags Full: A Sheep Detective Movie című sötét (?) komédián. A hónap elején bejelentett moziban többek között olyan húzónevek is szerepet kaptak, mint Emma Thompson, Nicholas Galitzine, Nicholas Braun vagy Molly Gordon.

A Leonie Swann azonos című regénye alapján készült filmben Hugh Jackman egy juhászt alakít, akit aztán rejtélyes módon eltesznek láb alól. Juhai pedig elindulnak, hogy segítségére legyenek egy helyi rendőrnek, aki szeretné felgöngyölíteni az ügyet. Bár az alapsztori elsőre bizarr lehet, de a forgatókönyvet Leonie Swann regénye alapján Craig Mazin (Csernobil, The Last of Us) írta, ami már önmagában bizakodásra adhat okot.