Imádja az új otthonát.

Fotó: Kaszás Tamás / Index

Istenes Bencét hamarosan a Fort Boyard – Az erőd című kalandjáték műsorvezetőjekét láthatják a nézők, ahol ezúttal sem maradnak szórakoztató és humoros pillanatok nélkül. A The Voiceban is feltűnt Istenes most a Storynak adott interjút, melyben azt is elmondta, miért láthatjuk mostanság kevesebb produkcióban.

Mint kiderült, több hetes külföldi forgatást már nem nagyon vállal el, mert nem szeretne elszakadni a gyerekeitől hosszú időre. Tavaly ugyanis megvalósította régi álmát és családjával egy felújított Balaton-felvidéki családi házba költözött.

Imádom a vidéki életet, ez a stílus közel is áll hozzám, szeretek kertészkedni, friss levegőt szívni, kutyát sétáltatni a szabadban. Egyáltalán nem hiányzik a városi pezsgés, már csak azért sem, mert ettől sem szakadtam el teljesen. Az elmúlt másfél évtizedem meglehetősen hektikus volt, nem igazán volt egy konkrét bázis, ahol igazán hosszú távra tudtam volna berendezkedni. Örülök, hogy ez most végre megadatott számunkra, ráadásul egy meseszép környezetben

A tévés úgy hiszi, sokat változott az elmúlt időben, más ember lett, mint aki öt éve volt. Most már sokkal óvatosabban bánik a saját idejével, mivel ezt tartja a legdrágább kincsnek, amivel valaki csak rendelkezhet, ezért egyáltalán nem mindegy, mire fordítjuk.

Nekem jelenleg a gyerekeim a legfontosabbak, ezért igyekszem mindent köréjük építeni. Egyébként semmi bajom a korommal vagy az idő múlásával. Alig várom már, hogy karosszékben ülő nagypapa legyek. De addig is igyekszem minden életszakaszból a lehető legtöbbet kihozni. Egészen egyszerűen a prioritások módosulnak kissé, ahogy az ember idősödik

– tette hozzá.