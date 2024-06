A népszerű tehetségkutatóban tűnt fel először az énekesnő.

Fotó: Papajcsik Péter / Index

Gubik Petra karrierje hatalmas fordulatot vett, amióta megnyerte a TV2 Sztárban Sztár leszek! című műsorát. Idén pedig, ahogy arról az Indexen is beszámoltunk, átvehette a legjobb női előadónak járó Petőfi Zenei Díjat.

Arra azonban már kevesen emlékezhetnek, hogy a fiatal énekesnő az X-Faktor harmadik évadában, a Like nevű lánybanda egyik tagjaként tűnt fel. A triót 2012-ben még Geszti Péter, Keresztes Ildikó, Malek Miklós és Nagy Feró rakták össze. Az élő show-kban végül a hetedik helyen zárt a formáció, amit Gubik Petrán kívül ­Barnicskó Valéria és Molnár Szulita alkotott., majd 2013-ban már el is váltak azt útjaik. Most a Storynak idézte fel a tehetségkutatós korszakát Gubik, aki később a színművészet iránt kezdett el érdeklődni.

„Én akkoriban már a Békéscsabai Jókai Színházban játszottam. Szóval a színház abszolút jelen volt az életemben” – kezdte a lapnak a színész-énekesnő.