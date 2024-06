Ilyet még nem láttunk.

Fotó: Dia Dipasupil / Getty Images Hungary

Vasárnap este tartották meg a 77. Tony Awards díjátadót a New York-i Manhattanben, ahol idén is a Broadway Színház kiválóságait ismerték el. A rangos gála vörös szőnyegén Brooke Shields is jelen volt, aki egy sárga, flitteres koktélruhában vonult, amihez meglepő módon csak egy szimpla gumipapucsot párosított.

Az amerikai modell-színésznő a Peoplenek bevallotta, hogy jelenleg nem tudna egy hagyományos magassarkúban végigcsinálni egy gálát. Shields ugyanis néhány nappal ezelőtt arról posztolt közösségi oldalán, hogy mindkét lábfején megműtötték a nagylábujját. A megjelenés mindenesetre formabontó lett: