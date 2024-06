Fotó: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images Hungary

Palvin Barbara és Dylan Sprouse tavaly júliusban keltek egybe meghitt, családi körben a világhírű magyar modell szüleinek birtokán, Ceglédbercelen. A friss házasok egyik bejegyzésükben elárulták, terveznek egy nagyobb esküvőt is tartani majd Kaliforniában.

Los Angeles-i életük már nem is lehetne tökéletesebb, hollywoodi színész férjével életük legboldogabb korszakát élik. Ugyanakkor fontosnak tartja megőrizni azt, honnan is jött, ezért Magyarország mindig különleges helyet foglal majd el a szívében. A szupermodell pedig egy munkája kapcsán most újból visszatért hazánkba, aminek lelkes követői felettébb örültek.