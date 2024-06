Szépen összeöltöztek Vivienne-nel.

Vasárnap este tartották a 77. Tony Awards díjátadóját, amelyre Angelina Jolie és 15 éves lánya, Vivienne Jolie-Pitt is hivatalos volt. A 49 éves színésznő a vörös szőnyeges pózolást sem hagyta ki exférjével, Brad Pitt-tel közös gyermekével, akivel a köztük lévő összhangra való bizonyítékként össze is öltöztek.

Míg az Oscar-díjas színésznő egy különleges szabású, szürkészöld és bársonyos hatású Atelier Versace ruhát viselt, addig gyermeke egy ahhoz színben passzoló mellénybe és nadrágba bújt. Vivienne a fehér inghez egy csokornyakkendőt is választott, szettjét pedig egy Converse tornacipővel dobta fel.

Az, hogy anya és lánya összeöltözött, lehetett a közös munka miatt is, hiszen a Jolie által rendezett The Outsiders című filmnek Vivienne volt az egyik produceri asszisztense. A musical idén 12 jelölést szerzett a Broadway-produkciókban dolgozók elismerésére alapított Tony-díj-átadón, amiből négy elismerést zsebelt be.

