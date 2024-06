Menyasszonyával nem szeretnének semmit sem elsietni.

Harsányi Levente tavaly ősszel újságolta el, hogy eljegyezte párját, Obersovszky Larát, akinek a kezét rendhagyó módon kérte meg. Az 54 éves műsorvezető ezúttal a Blikknek adott interjút, amelyben többek között arról is mesélt, mikor terveznek egybekelni, illetve mik a jövőbeli terveik. Mint kiderült, a korábbi kapcsolataikból született gyermekeik jól kijönnek egymással, így nagyszerűen működik a mozaikcsaládjuk.

Inkább vagyunk mozaikcsaládban boldogok, mint nem mozaikban boldogtalanok. Bevállaltuk, szóval csináljuk! Szerencsére nagyon jóban vannak a gyerekeink, meg mi is velük. Természetesen mindenhol adódnak problémák és kellemetlen helyzetek, de ezeket meg kell oldani, hiszen erről szól egy párkapcsolat

– magyarázta a lapnak Harsányi, aki még nem költözött össze párjával, így egyszer az egyiküknél, egyszer a másikuknál alszanak.

Neki is van gyereke, nekem is, így nem egyszerű a helyzet, de úgy gondolom, teljesen mindegy, hol van az ember, ha szereti a másikat. Nincs kiemelt kerület itt, Budapesten, ahova költöznénk, nem is számít, hová mennénk, csak együtt legyünk. Annyi biztos, hogy mindenképp itthon tervezünk, mert a gyermekeink mindennél fontosabbak számunkra.