Megvan a dátum.

Sydney van den Bosch tavaly szeptemberben jelentette be, hogy hét együtt töltött év után férjével, Egerszegi Tamással úgy döntöttek, külön utakon folytatják. Válásukat azóta hivatalosan is kimondták, és mindkettőjükre ismét rátalát a szerelem. A Szerencskerék háziasszonya ez év elején mutatta meg új szerelmét, a teniszedzőként dolgozó Kaszás Benjámint. Majd a modell kezét február közepén már el is jegyezte párja, mivel úgy érezték, felesleges halogatni bármit, hisz megtalálták egymásban a tökéletes társat.

A vőlegényével az első közös utazásuk Spanyolországba vezetett, ahova vissza is tértek, annyira lenyűgözte őket az üdülőparadicsom. Most a hot! magazinnak mesélt útjukról a modell, amit a Blikk szemlézett.

Apukám nővére 15 éve kint él Spanyolországban, őt látogattuk meg. A családunk holland ága több országban, a világ minden táján fellelhető, többek között Spanyolországban is. A külföldi rokonaink nagyon szeretik Magyarországot, eddig mindig ők jöttek, és én voltam az idegenvezetőjük, de most fordult a kocka! Kicsit a megszokások rabja vagyok, szeretem a jól bevált helyeket, pláne úgy, hogy nem állt sok idő a rendelkezésünkre, hiszen összesen négy napot töltöttünk volna ott, viszont a reptéren történt kavarodás miatt végül mindössze két teljes napot voltunk távol az otthonunktól

– magyarázta a lapnak Van den Bosch, majd arról is beszélt, hogy mikorra tervezik az esküvőjüket.