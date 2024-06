-Az alábbi képriport egy 33 éves férfi történetét mutatja be, aki vízvezeték-szerelői állását egy igazi kalandra cserélte. Jack Nolan megunta, hogy minden nap 9-től 17 óráig kellett dolgoznia, nem is tette boldoggá őt munkája, mivel úgy érezte, abban nem tud kiteljesedni, ezért jelentkezett egy tengerjáró hajóra dolgozni. Ott zenészként évente akár 40 ezer fontot (18,6 millió forintot) is meg tud keresni amellett, hogy 40 országban megfordul. Mivel esténként kell szórakoztatnia az utasokat, ezért napközben különlegesebbnél különlegesebb helyeket tud felfedezni. Ausztráliában, Kanadában és Izlandon is járt már.

