A testvérek eddig nem voltak beszélőviszonyban.

Nehéz időszakon van túl Gáspár Zsolt, ugyanis számos egészségügyi problémákkal küzdött, és több műtéten is átesett. A Farm VIP gazdája most a Tények Plusz kameráinak mesélt arról, hogy mialatt lábadozott, a családja volt a legfőbb támasza. De betegségének egy pozitív hozadékai is volt: Gáspár Győzővel, akivel már egy jó ideje haragban voltak, rendeződni látszik a viszonyuk.

Győzőhöz eljutott a betegségem híre, persze, ő is írt nekem, Bea asszony is írt nekem, hogy mielőbbi gyógyulást kívánnak. Mindenki, Evelin is, Virág is, köszönöm szépen nekik. Minden rendben volt, az egész család aggódott értem

– magyarázta Gáspár Zsolt, aki azt is elmondta, hogy nemrégiben Gáspár Beának szintén volt egy egy nagyobb egészségügyi beavatkozása, de reméli, hogy már ő is jobban van.

Hála istennek, a kapcsolat alakul. Még nem olyan jó, de alakul, majd jobb lesz ez. Még fejlődésben vagyunk, most csiszolódnak a dolgok

– mondta a tévés, aki örül testvére sikereinek, és támogatja őt a közelgő Gáspárék című realityje kapcsán is.