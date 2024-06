Ő is jelen volt Aurora Ann születésénél.

Másfél hónapja már, hogy Shane Tusup és menyasszonya, Nagy Viktória Zoé szülők lettek. Kislányuk, Aurora Ann május 10-ei születésénél az edző is jelen volt.

„Két éve vagyunk együtt, de sokkal régebbinek és mélyebbnek érezzük a köztünk lévő köteléket, így kérdés sem volt, hogy Shane bent lesz velem. Mindig érezte, mikor kell megnevettetnie vagy éppen csendben maradnia. Életre szóló, közös élmény volt a kislányunk születése” – kezdte a Best magazinnak az újdonsült anyuka, akinek azóta is sokat segít a baba körüli teendőkben vőlegénye, például a fürdetéseknél is mindig jelen van.

„Ő nem az a típusú apuka, aki ráhagyja az anyjára, hogy csináljon mindent. Shane ott van, tanul, figyel, játszik Aurorával, aktív részese mindennek.”

Tusup arról beszélt, még mindig nem tudja szavakkal leírni kislánya születésének élményét.

„Amikor megláttam, ahogy Viktória mellkasán fekszik Aurora, a szívem csordultig telt szeretettel, hálával és békével. Azt éreztem, végre megérkeztem. Hogy megtörtént az a csoda, amire mindig is a legjobban vágytam: családom lett. Alig várom, hogy hazaérjek hozzájuk a munkából. Aurora érkezésével értelmet nyert az életem, pedig azóta semmi sem ugyanolyan, mégis, jobb nem is lehetne” – lelkendezett, hozzátéve: azért egy kistesót mindketten örömmel fogadnának.

„Részemről jöhet a következő baba! Mondjuk, egy öcsike, ő lehetne a tanúm az esküvőnkön.”

(via Blikk)