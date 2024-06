Bulcsú örökölte szülei zenei tehetségét.

Lassan egy éve már, hogy Kanadában kezdett új életet Gömöri András Máté és Polyák Lilla, valamint a színésznő Homonnay Zsolttól született kisebbik fia. Ahogy azt a házaspár korábban már elmesélte, a költözés részben a 17 éves Bulcsú ötlete volt, és a jelek szerint jól be is illeszkedett Torontóban a tinédzser. Nem csak 80 százalék felett teljesít az iskolában, de még zenei karrierje is beindulni látszik. Jazz-zongorázással kezdett el foglalkozni, és a jövőjét is ebben látja.

„Szépen veszi az akadályokat. Négy különböző zenekarban játszik most már, amiből kettő iskolai és kettő meg már iskolán kívüli. Úgyhogy elkezdték őt megtalálni és felfedezni, ezt rettenetesen élvezni, szerintem néha túl is hajtja magát” – mesélte a Tv2-nek Polyák, aki szintén sok énekesi felkérést kap kint, és férje is bőszen építi kanadai karrierjét.