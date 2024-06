Még az autójából sem szállt ki, csak felvette a gázsit.

Szandi múlt szombaton egy szlovákiai magyarlakta településen, Madaron adott volna koncertet, ám amikor a jótékonysági esemény helyszínére érkeztek férjével, azzal szembesültek, hogy alig jöttek el az emberek, így fellépés nélkül távozott – írja a Blikk.

A rendezvény egyik résztvevője arról számolt be a lapnak, hogy az énekesnő az esti órákban érkezett meg, de az autóból sem szállt ki, hanem elvette a pénzt a leengedett ablakon keresztül, majd elhagyták a helyszínt. A rendezvény egyik szervezője ezt meg is erősítette.

– fogalmazott a szervező, aki szerint Szandi hajthatatlan volt, és bár kérlelték, hogy ha egyórás koncertet nem is ad, legalább 3-4 dalt énekeljen, egyáltalán nem állt színpadra.

A lap megkereste az énekesnőt és férjét, Bodgán Csabát is, hogy reagáljanak a történtekkel kapcsolatban, mire elmondták, hogy 10-kor érkeztek meg a helyszínre, ám összesen nyolc embert láttak a színpad előtt, illetve még néhányat a focipálya másik végében lévő büfében.

Rendszeresen járunk a Felvidékre koncertezni, mindig jól sikerült, és most is azért utaztunk több száz kilométert, hogy Szandi énekeljen. Közvetítőn keresztül mentünk, a helyi szervezőkkel semmilyen kapcsolatban nem álltunk. Arról sem tudtunk, hogy egy család megsegítéséről szól a rendezvény, a helyszínen szembesültünk ezzel, ahogyan a szervezetlenséggel és azzal is, hogy alig volt ott valaki. Szerintem az is nagy hiba volt, hogy a plakáton nem tüntették fel, ki mikor lép színpadra