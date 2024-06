Hunyadi Donatella mindig is igyekezett kitűnni édesanyja árnyékából, és saját tehetsége által, nem pedig Kiszel Tünde lányaként érvényesülni. A klasszikus énekesi diplomával rendelkező fiatal most a Talk TV ZWorld című podcast vendégeként arról mesélt, bár tavaly a Dancing with the Stars versenyzőjeként láthatták a nézők, ősszel pedig a Fort Boyard egyik csapatát erősíti majd, próbálja meghúzni a határt az elvállalt tévéműsorokat illetően.

„Nyilván a Fort Boyard sem volt tavaly ilyenkor betervezve, tehát ez is csak jött pár hónappal ezelőtt, és annyira szimpatikus volt az egész műsornak a metódusa, hogy úgy gondoltam, ez belefér. De egyébként nem szeretnék így elcelebesedni” – kezdte Hunyadi, hozzátéve: egyre több gyerektől hallja, hogy felnőttként modellek, énekesek vagy táncosok szeretnének lenni, de ő ezt nem tartja kifejezetten pozitívnak, azt pedig pláne nem hiszi, hogy a hírnév lenne a csúcs, a lehető legjobb életcél.

„Én úgy gondolom, hogy ez nem igaz, és ezt valahogy bele kéne nevelni a gyerekekbe meg az embereknek az agyába, hogy ez igenis nem minden, és most lehet, hogy ezért megköveznek, de valamilyen szinten egy üres dolog.

Ha én csak abból élnék, hogy celebműsorokba megyek, mert ugye kell, akkor belül szerintem nagyon üres ember lennék.

Én attól vagyok teljes, hogy zenével foglalkozom, énekórákra járok, hogy színházba járok, koncertekre járok, klasszikus zenei meg popzenei koncertekre is” – idézte a modell szavait a24.hu.