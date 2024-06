Kovács Patrícia és volt férje, Gusztos Péter 2017-ben döntöttek úgy, hogy elválnak egymástól, de közös kislányukat azóta is együtt nevelik. A színésznőre aztán tavaly újra rátalált a szerelem, ugyanis Medveczky Balázs mellett találta meg a boldogságot, akivel az egyik első meghatározó élményét májusban meg is osztotta, amikor tandemugráson vettek részt. Most Kovács őszintén beszélt arról, hogy miután a házassága 9 együtt töltött év után zátonyra futott, hiába próbált helytállni a színpadon, legbelül mégis összetört.

„Egyszer csak rádöbbentem, hogy nem az élet szúrt ki velem már megint, hanem én csinálom ezt magammal. Hogy nincs értelme másokat, a környezetemet, a gyerekkoromat hibáztatni azért, ami velem történik, a rossz döntéseimben én legalább annyira benne vagyok.

Vállalnom kell értük a felelősséget, hiszen elmúltam negyvenéves, csak rajtam múlik, milyen életet élek. Akkor vettem kezembe a sorsomat. Elkezdtem pszichoterápiára járni, bevetettem mindent, a karmikus asztrológiát, az angyalozást, a jógát, bármit, ami szembejött. Mertem segítséget kérni, és milyen jól tettem!

Pontosan kilenc hónap kellett ahhoz, hogy úgy érezzem, végre felálltam, és kezembe vettem az irányítást. Kihordtam egy új életet. A sajátomat” – fejtette ki a Nők Lapjának.

Mint mondta, régebben még mindenáron megakartam felelni másoknak, de ez rendre oda vezetett, hogy előbb-utóbb egy búra alatt érezte magát.

„Nem tudtam meghúzni a határaimat, mert mindig attól tartottam, hogy ha ellentmondok, és nem azt csinálom, amit a másik szeretne, akkor az illető azt fogja hinni, hogy nem szeretem eléggé. Holott valójában saját magamat nem szerettem eléggé. Ezért rendeltem magamat alá a párkapcsolataimban és a barátságaimban is. Aki most veled szemben ül, az már egy másik ember. Kedvesen, de határozottan meghúzza a határait, és fel meri vállalni az igényeit. Ha úgy adódik, mer nemet mondani, és nem rágódik azon, hogy a másik megsértődik-e. Ma már csak olyasmit vállalok el, amit szeretek csinálni, legyen az szerep vagy más felkérés, és a baráti köröm felétől is megváltam. Nem szeretnék többé mérgező kapcsolatot, felszültséget magam körül” – idézi a Blikk a színésznőt.