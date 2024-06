Szerinte nem az interneten kellene ezt megvitatniuk.

Dudás Miki szerda este közösségi oldalán posztolt egy hosszabb írást, melyben arról számolt be, hogy megelégelte a nyilvánosság vádaskodását, mely szerint miatta ment volna tönkre a házassága Szigligeti Ivett-tel. A magyar olimpikon ehelyett az állította, hogy felesége csalta meg egy közös ismerősükkel. A nyilvánosság szeme előtt zajló patáliára Zámbó Krisztián is reagált, aki korábban maga is gyakran az internettel osztotta meg, ha épp mosolyszünetet tartott párjával.

Ismerem Mikiéket, mindig is ilyen olaszosan éltek. Kedvelem Mikit, a mai napig váltunk olykor üzenetet, és tudom, hogy nagy a szíve, de még egy nagy gyerek. Nem tagadom, köztünk is volt Zsuzsival több mosolyszünet, és én is beleestem ebbe a hibába: eleinte én is mindig kiírtam magamból a dühömet.

– fogalmazott a Borsnak az énekes, megjegyezve, náluk azért más volt a helyzet, hisz a világbajnok kajakozónak már két gyereke is van: „Az internet nem felejt, ezek a gyerekek olvasni fogják ezeket a cikkeket. Azt tudnám tanácsolni, hogy akármennyire is haragszanak egymásra, ne osszanak meg ebből az interneten semmit! A gyerekeiknek épp elég lehet az otthoni vitát látni. Egyébként biztosan jó szülők, de ez biztosan nem tesz jót a kicsiknek. Őket sajnálom, különösen azért, mert nekem minden vágyam, hogy apuka legyek.”

Zámbó Krisztián ugyanakkor tanult a múltbéli hibáiból, már tudja jól, hogy sokszor azért írta ki magából a haragját, hogy mások bíztassák, együtt érezzenek vele.

Most már tudatosan nem teszem ezt, sőt, már az is zavar, ha valaki a túl boldog pillanatokat tolja az internetezők képébe. Ez túl intim, nem tartozik akárkire. Láthattunk rá példát, hogy az internetezők enélkül is szétcincálnak egy kapcsolatot, ott van például Tóth Andi és Marics Peti, vagy Tóth Gabi és Krausz Gábor esete. Mi Zsuzsikával megfogadtuk, hogy soha többé nem teregetjük ki a szennyest

– zárta mondandóját a zenész hozzátéve: Dudáséknak azt kívánja, hogy le tudjanak ülni megbeszélni a dolgaikat, és rendbe jöjjön köztük minden.