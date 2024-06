Rádióműsorban rántotta le a leplet a dologról.

Újra szerelmes Bochkor Gábor, derült ki a Retro Rádió reggeli műsorából. Hogy a műsorvezető meddig akarta még megtartani magának új kapcsolatának hírét, nem tudni, mindenesetre beszélgetőpartnere, egyúttal régi barátja, Pásztor Anna révén ez már nem titok többé.

„Nekem még tartozol a diákéveimért, hogy téged kellett hallgatnom minden reggel egyetemre menet, és ezért az egyik lehetőség a természetben való fizetés. De mivel tiszteletben tartom a párkapcsolatod, hiszen volt is alkalmam találkozni a kedves hölggyel, ezért gondoltam nem rontanék bele, és legyen édes hármas” – viccelődött élő adásban az énekesnő, majd kiengesztelési alternatívaként felajánlott egy másik alternatívát is.

„Vagy van a B opció, azt mondtad, hogy veszel nekem egy TV-t. Én ebben is nagyon szívesen benne vagyok, de lehet a kettő egyszerre is” – folytatta az Anna and the Barbies frontembere, mire Bochkor nevetve átvette a szót.

„Meg is beszéltük, mindenben benne vagyok.”

Hogy vajon a rádiós nyilatkozhat-e többes számban, barátnője nevében is, egyelőre nem derült ki, ahogyan az is rejtély, ki rabolhatta el a szívét.

(Bors)