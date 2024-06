Az énekesnő megtisztelő díjat vehetett át.

Tegnap tartották a JOY Social Media Award 2024-es gáláját, ahol olyan tartalomgyártókat díjaznak, akik izgalmas és előremutató kontentekkel szolgálnak a követőiknek. Az esemény egyik nagy nyertese Tóth Andi volt, aki az új #mérföldkő kategóriáért járó díjat vihette haza. Az énekesnő ugyanis tíz évvel ezelőtt nyerte meg az X-Faktor ötödik évadát, amely népszerű tehetségkutató idei szezonjába már zsűriként tér vissza.

Zenei karrierje mellett ráadásul a divatiparban is kipróbálta magát, új ruhamárkájával már szép sikereket ért el. Bár régebben gyakran lehetett értesülni a médiából Tóth Andi kirohanásairól, mostanra ő is úgy érzi, annyira más ember lett, hogy alig ismer magára. Manapság nem csak a küzdősportok iránt mutat érdeklődést, de saját főzőcsatornát is indított a YouTube-oldalán.