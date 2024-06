Fotó: Kaszás Tamás / Velvet

Horváth Éva több hónapot élt Balin, és az indonéz sziget annyira belopta magát a szívébe, hogy mostanra férjével és két gyermekével kétlaki életre rendezkedtek be. Külföldön tartózkodása során jobban megismerkedett a spiritualitással, amely átjárja az ott lakók mindennapjait. Most a Storynak adott interjút a modell-műsorvezető, akinek a helyiek szerint van tehetsége a gyógyításhoz.

Balin többen mondták, hogy van egyfajta képességem arra, hogy másoknak segítsek. Jók a megérzéseim, rá tudok hangolódni mások energiájára. Ki is próbáltuk egyszer egy gurunál: kint úgy tartják, hogy nemcsak az embereknek, de a tárgyaknak is van energiája. Volt egy szituáció, amelyben mutattak néhány ládát, amelyek közül csak az egyikben volt elrejtve egy »kincs«

– idézte fel az esetet Horváth, aki végigtapogatva a ládákat, az egyiket forrónak érezte, pontosan azt, amiben a tárgy volt elrejtve.

Mint mondta, ahhoz, hogy ő is gyógyító-látó lehessen, még sokat kellene tanulnia, de ebbe csakis akkor vágna bele, ha a gyerekei majd nagyobbak lesznek: „A hétköznapokban is »gyakorolhatunk«, ha próbálunk ösztönösen cselekedni, és egy-egy döntés előtt befelé fordulni, figyelni a gondolatainkat. Bár alapjában véve szeretek mindent alaposan átgondolni, sokszor hallgatok a megérzéseimre. Ám ha másnak is segíteni akarok, akkor az nagy felelősség”.

Az egykori szépségkirálynő később szeretne majd ezen képességein fejleszteni, de addig is igyekszik tudatosan figyelni a jelekre és hallgatni a megérzéseire, amik sokszor be is jönnek.