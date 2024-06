Van, hogy két percnyi jelenet lesz egy napi munka eredménye.

Továbbra is folyik a Hogyan tudnék élni nélküled című, Demjén-slágerekből álló musicalfilm forgatása a Balatonnál, ahol nemrég az Index is megfordult.

A produkció főszerepében olyan neveket láthatunk majd, mint Ember Márk, Törőcsik Franciska vagy Marics Peti, aki számára teljesen új terep a filmezés, pláne, hogy közben több táncot is elő kell adniuk kollégáival. Szerencsére Túri Lajos koreográfus szerint az énekes jól veszi az akadályokat, látszik rajta, hogy megedzette a Dancing with the Stars előző évada.

„Ember Márkkal talán könnyebb volt, mert már dolgoztunk együtt, de Törőcsik Franciska és Marics Peti először kicsit nehezebben fogadta a személyiségemet” – mesélte a szakember, hozzátéve: nemrég még dicséretben is részesítette a Megasztár leendő ítészét. Ezt a fejlődést Marics is érzi, annak ellenére, hogy kemény munkában van része.

Ma ötre jöttem, azóta folyamatosan ezt a jelenet vesszük különböző kameraállásból. Most 11 óra van, és már nagyon fáradt vagyok. De közben rendkívül vagány dolognak tartom az egészet, amikor kész van egy jelenet és az ember visszanézi, jó érzés látni, hogy tényleg sikerült átadni azt, amit szerettem volna. Élvezetes munka, de tele van pepecseléssel, egy nap alatt egy kétperces jelenetet forgatunk, de ilyen a filmkészítés

– árulta el az énekes. Mivel néhány jelenet felvételének befejezése között több nap-, vagy akár hét is eltelik, a producerek nagyon sok részletre kell odafigyelniük, hogy minden stimmeljen a kamerák előtt.

„A folytonosság miatt nemcsak a ruhának, hanem például Marics Peti hajhosszának vagy a szőrzetének is úgy kell kinéznie, mint három hete” – mesélte a Blikknek Kirády Attila.