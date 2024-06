Nehéz időszakon van túl a tévés.

A Farm VIP házigazdája az utóbbi időben háromszor is kórházba került, és műteni is kellett, de igyekszik visszanyerni az erejét, sőt, sokkal jobban odafigyel arra, hogy megőrizze az egészségét. Mint a napokban elmondta, lábadozásának egy pozitív hozadékai is volt: kibékültek a testévérével, Gáspár Győzővel, akivel már egy jó ideje nem volt jó a viszonyuk. Gáspár Zsolt most a Borsnak árulta el, hogy komoly változásokat hozott az életében, hogy ilyesmi többet ne fordulhasson elő.

Amíg az ember nem kezdi el érezni a saját bőrén az idő múlását, tényleg azt hiszi, hogy ő Superman, vagyis sérthetetlen és mindent kibír, mindent legyőz. Emlékszem, mennyit mosolyogtam magamban, amikor a szüleimtől kezdtem hallani, hogy: »Itt fáj, ott fáj! Jaj, ez az időjárás kikészít!« Hát negyven felett ez átértékelődött bennem, hiszen még úgyis utolért a baj, hogy rendszeresen járok szűrővizsgálatokra és hosszú évek óta egészségesen táplálkozom.

– mondta a TV2 műsorvezetője, aki több egészségügyi beavatkozáson is átesett az utóbbi időszakban, de már kezdi jobban érezni magát. Hozzátette: pár hónapja beiktatta mindennapjaiba a mozgást is, és máris érzi a pozitív hatásokat.

Azt mondom, hogy kilencvenszázalékos vagyok, de ez nem a korábbi fizikai állapotomhoz képest igaz rám, hanem a mostanihoz mérem. Mert hogy sokkal energikusabb és fittebb vagyok, mint mondjuk az éve elején, vagy akár az elmúlt években bármikor. És ezért szerintem nem is tettem túl sokat, hiszen csupán mozogni, kondizni kezdtem, ami szerintem az utolsó tesióra óta nem esett meg velem

– viccelődött fiatalabb Gáspár fivér, aki nem hagyta ki a lehetőséget és egyúttal üzent kollégájának, Demcsák Zsuzsának: „Egyébként annyi történt, hogy edzegetni kezdtem és minden nap egy hosszú sétával zárok. Nem hittem, de tényleg rengeteget jelent ez a pici mozgás. Jobban alszom, kipihentebben ébredek és estig sem fáradok el végletesen. Olyan fitt vagyok, mint a csodálatos Demcsák Zsuzsa, akiből jó sok kéne ide Magyarországra, de én örülök, hogy ismerhetem és a barátomnak mondhatom az egyetlent! Isten adja, hogy legyen még vele sok-sok közös munkánk.” – tette hozzá.