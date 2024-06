A 39 éves nő kitart férje mellett. Mégiscsak három „gyermeket” nevelnek együtt.

Egy 39 éves brazil nő nem mindennapi története borzolja a kedélyeket az interneten, aki azzal vált ismertté, hogy egy életnagyságú rongybabával él együtt. Meirivione Rocha Moraes nem csak, hogy beleszeretett a Marcelo névre keresztelt figurába, de 2021-ben feleségül is ment hozzá, s ha ez még nem lenne elég, szerelmük gyümölcseke három rongygyermek lett, akiket együtt nevelnek.

Kapcsolatuk legújabb fejleménye az, hogy a „férfi” félrelépett. Meirivione Rocha Moraes úgy látta jobbnak, ha megbocsát a férjének, mert az állítólag tíz férfit is kitesz.

A nő állítása szerint pont ugyanúgy élnek, mint bármelyik másik család.

„A kapcsolatunk és a mindennapi életünk ugyanaz, mint a többi családé, azzal az egyetlen különbséggel, hogy kemény munkát jelentenek számomra. Marcelo mozgássérült, nincs lába, Marcelinho törpe és a lányok is lehet törpék lesznek" – magyarázta korábban a La vida sin filtros (Szűrők nélküli élet) című brazil műsorban Moraes, aki korábban hús-vér férfiakkal is járt, egyiküktől két gyermeke is született.

Nemrég Spanyolországban nyaraltak, melyről a videó itt is megtekinthető.

(via Bors)