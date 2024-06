Kínos fordulatot vettek a dolgok.

Nem mindenki kerülhet abba a szerencsés helyzetbe, hogy Margot Robbie flörtölni kezdjen vele, ám azok közül sem mindenki tud mit kezdeni ezzel, akiket az ausztrál színésznő elismerő szavakkal illet. A Barbie és a Suicide Squad – Öngyilkos osztag című filmek sztárja egyszer például elég kellemetlen helyzetben találta magát, amikor megpróbált kacérkodni egy fiatalemberrel, akivel közösen vett részt a Calvin Klein reklámjának forgatásán.

Beszélgettünk, aztán az egyikükkel flörtölni kezdtem. Megkérdeztem tőle, mit csinál a fotózás után, mire rávágta: vissza kell mennie az iskolába. Mondtam is neki, milyen király, biztos egyetemre jár. Erre közölte, hogy nem, még középiskolás. Gondoltam is, hogy úristen! De hát ez a fiú 17 éves! Hivatalosan is olyan nő lettem, aki rámozdult egy jóval fiatalabb férfira! Ilyen még sosem történt velem!