Ahogy korábban megírtuk, vasárnap este lincshangulat uralkodott a budapesti Liszt Ferenc repülőtéren a Stuttgartba tartó járat késése miatt. A Budapest Airport később hivatalos tájékoztatást adott ki az ügyben. Mint írták, a Eurowings légitársaság Stuttgartból induló járata csaknem 3 órás késéssel érkezett meg Budapestre, és csak az utasok beszállítása után derült ki, hogy a résidő miatt nem tud időben elindulni majd. Így a Skócia–Magyarország meccsre tartó magyar szurkolók értelemszerűen nem értek volna oda az este 9-es mérkőzésre, hisz egy órával előtte még a kifutón állt a gépük.

Geszti Péter is a járattal utazott volna ki a mérkőzésre, és most Facebook-oldalán beszámolt az esetről:

„Rajta voltam. A gépen, ami nem ért oda. Legalábbis velem. Mert leszálltam róla” – kezdte Facebook-posztját a tévés, aki azért utazott volna Stuttgartba, mert két nappal ezelőtt az egyik barátja szólt neki, hogy van egy szabad jegye a magyar-skót meccsre. Mint írja, már a 2A terminálra menet érkezett az sms, hogy másfél órát késik majd a stuttgarti járat.

Számolgattam, hogy még szorosan, de így is odaérünk a gépre váró mintegy 100-150 magyar szurkolóval. Össze is futottam a food courtban ismerősökkel, velem együtt bosszankodott itt nagyvállalat vezetője, brókerzseni, sportvezető, és bizony, mindannyiunkban megugrott a stressz, amikor kiderült, hogy az eredetileg 16.15-re tervezett indulás még későbbre, 18.55-re módosult. Még ekkor is reménykedtünk, hogy neccesen, de elérjük a meccs elejét. A beszállás nyugodtan ment, szórványos hajrá! – magyarok! beordításokkal, amiket főleg a mögöttem ülő srácok toltak, nyersen és részegen. Sűrűsödtek a sértő megjegyzések az idősebb, lassabban mozgó utasokra, akik között betegek is voltak, hogy menjünk mááá'.