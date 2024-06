Gyerekkora óta egyik DIY-projektből a másikba veti bele magát egy 30 éves ausztrál nő, aki maximálisan ki tudta használni '90-es években épített otthonában és kertjében, hogy barkácsolás-függő. A Queenslandben élő Jade Strang számára nem idegen a kétkezi munka; a csiszológép, a fúró és a fűrész gyakran előkerül nála.

Mint mondja, azért is ragaszkodik ahhoz, hogy saját maga készítsen el mindent, mert más munkájában nem bízik meg és azokkal nem is elégedett. Legutóbbi projektje a hátsó kertjének átalakítása volt, amely 15 hónapot vett igénybe. Most úgy néz ki, mintha egy luxusüdülő lenne. Strang mintegy 20 ezer fontot (9,3 millió forintot) költött rá, s mindent maga csinált, de azért 31 éves férje, Joel, 11 éves lánya, Lacey és a 6 éves Nixon is besegített. Úgy becsüli, ha szakembereket fogadott volna a munkára, csak a munkadíj lett volna 1500 font (700 ezer forint).