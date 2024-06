Úgy véli, manapság lassan már mindenki sztár.

Vujity Tvrtko egy hosszabb eszmefuttatást posztolt a közössági oldalára, melyben a sztárság fogalmát vette górcső alá. Mint írásából kiderült, a tévésnek lesújtó véleménye van a valós értékeket közvetíteni képtelen, megélhetési celebekről. Bár jelen esetben nem egy-két személyről fogalmazott meg kritikát, hanem egy elhatalmasodott jelenségről.

Ha beütöm a keresőbe a sztár szót, kis túlzással már csak a sarki fűszeresről nem találok bejegyzést. Keresés közben kiderül, hogy sztárnak hívják azt, aki beköltözik egy házba többek között zuhanyozni, szeretkezni és böfögni; sztár az az énekesnő is, akinek csak a botrányairól hallok, ám nem találtam még olyan élő embert, aki akár egyetlen dalára is emlékezne; sztár az ismert ember elhagyott párja, de már az új szeretője is az! És ez a trend ráadásul öröklődik is: most már egyes celebjeink gyermekei is sztárok