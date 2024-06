Sosem felejtik el a Budapesten töltött időt, de az árakat sem.

Fotó: YouTube

Egy amerikai utazóvlogger pár egy több mint félórás YouTube-videóban igyekezett bemutatni Budapestet a feliratkozóiknak. Matthew és Natalie, akik Nashville-ből származnak, élményeikről az Adventures of Matt and Nat nevű YouTube-csatornájukon számoltak be a Hogyan tölts el egy napot Budapesten? című videóban, melyből többek között az is kiderül, hogy a magyar konyha egy életre magával ragadta őket, de a főváros látványosságairól is megvan a véleményük.

Többek között jártak Halászbástyánál, a Houdini Házban, a Szent István Bazilikában, de átsétáltak a Széchenyi Lánchídon, és a Budai Várnegyedben is tettek egy kört. Matt és Nat a Budavári Siklót sem hagyta ki, mellyel a Clark Ádám térre mentek, ám a siklóra váltott jegy árát, vagyis a 4 ezer forintot kissé sokallták.

Egy kicsit sokba kerül jegy/főre levetítve az ára, de ennek valószínűleg köze van az UNESCO-s dologhoz is. 4000 forint, de nézzétek meg, milyen kilátás van innen

– hangzik el a 24.hu által szemlézett videóban, mire a kamera a Duna-parti látképre irányul. Mint ismert, a sikló 1987 óta szerepel az UNESCO világörökség listáján, menetideje pedig nagyjából 1,5-2 percet tesz ki.

Matt és Nat azt is érdekesnek találta, hogy a Szent István Bazilikába való belépésért is fizetni kellett, de összességében jó élményekkel távoztak Magyarországról.

Az Instagramon egyik követőjük meg is kérdezte tőlük, hogy igaz-e, hogy Budapest koszos és elhanyagolt, mire azt válaszolták: