Közel két hónapja robbant a hír, mely szerint Justin Bieber és felesége, Hailey Bieber szülői örömök elé néznek. A sztárpár akkor egy meghitt fotósorozat kiposztolásával kürtölte világgá boldogságát, sőt, az is kiderült, hogy a gyermek érkezése előtt gyorsan még megújították házassági fogadalmukat. Bár ezt megelőzően felröppent a hír, hogy házasságuk mélypontra kerülhetett, ezzel végleg eloszlatták a kételyeket.

Hailey Bieber most a New York-i kiruccanásuk során megmutatta új stílusát, amely viseletei ugyan nem emelik ki a várandósságát, de így is látható, ahogyan szépen gömbölyödik. A 30 éves kanadai popsztár ezúttal pedig farmer mellényt viselt egy bőszárú nadrággal, amihez egy zokni-papucs kombót párosított.